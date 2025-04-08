الامارات | باحثون روس يبتكرون طابعة: ليس لها مثيل في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر خبراء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أول طابعة رذاذ جافة في العالم، يمكن استخدامها لإنتاج هياكل مختلفة الحجم، ويشير المبتكرون، وفق موقع «روسيا اليوم»، إلى أنه يمكن استخدامها لطباعة «مضخمات» الضوء البلازمي، للكشف عن أصغر أثر للمواد عند دراسة العينات باستخدام مطيافية رامان، وهذا مهم جداً لعمل خبراء الطب الشرعي، وتحليل تركيب الأشياء الفنية، والبحوث الأثرية، وليس للطابعة الجديدة مثيل في العالم، وقال الباحث بالمعهد فلاديسلاف بوريسوف: إن «مطيافية رامان تستخدم في تحليل تركيب العينات، ويحدد هذا التحليل طبيعة المادة من خلال تأثيرات الضوء التي يمكن تحسينها باستخدام الهياكل البلازمية التي طبعناها، أي أننا في الأساس نصنع مضخم إشارة، الذي من دونه لا يمكن رؤية كمية صغيرة من المادة، لكن بطريقتنا تمكن رؤيتها». ويمكن استخدام الجهاز لطباعة لوحات الدوائر الإلكترونية الدقيقة بعرض مسار يساوي شعرة الإنسان.