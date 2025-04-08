الدوري البرتغالي: سبورتنج لشبونة يتعادل مع براجا 1/1

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تعادل نادي سبورتنج لشبونة مع ضيفه سبورتنج براجا 1/1 مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وسجل فيكتور جيوكيريس هدف التقدم لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 87 سجل براجا هدف التعادل عن طريق أفونسو باتراو.

ورفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف بنفيكا المتصدر، وذلك قبل ست جولات على نهاية الموسم الجاري.

على الجانب الآخر رفع براجا رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس، بفارق تسع نقاط خلف سبورتنج لشبونة، وبفارق نقطة عن بورتو صاحب المركز الرابع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط