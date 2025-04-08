الامارات | بصيص من الأمل في تقرير «مضاعفات الحمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أن مضاعفات الحمل أو الولادة أدت إلى وفاة امرأة كل دقيقتين تقريباً في عام 2023.

وقال التقرير، الذي نشر أمس، إن هذا يعادل ما يقدر بنحو 260 ألف امرأة على مستوى العالم، وأضافت المنظمة أن وفيات الأمهات بين عامَي 2000 و2023 انخفضت 40% على مستوى العالم، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى تحسن الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

ومع ذلك، حذرت المنظمة من أن وتيرة التحسن تباطأت بشكل كبير منذ 2016.

وأوضح التقرير أن تخفيضات التمويل الإنساني كان لها تأثيرات وخيمة في الرعاية الصحية بأجزاء كثيرة من العالم، ما أجبر الدول على التراجع عن الخدمات الحيوية لصحة الأم والوليد والطفل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «بينما يظهر هذا التقرير بصيصاً من الأمل، فإن البيانات تسلط الضوء أيضاً على مدى خطورة الحمل في أجزاء كثيرة من العالم حالياً، على الرغم من حقيقة وجود حلول لمنع وعلاج المضاعفات التي تسبب الأغلبية العظمى من وفيات الأمهات».

يذكر أن أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هو خفض معدل وفيات الأمهات من 328 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في عام 2000 إلى أقل من 70 بحلول عام 2030.