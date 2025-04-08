حملة اعتقالات بصنعاء بعد قصف أمريكي لمنازل قيادات حوثية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر “العربية/الحدث”، مساء الاثنين، بحملة اعتقالات حوثية في صنعاء على خلفية قصف أميركي لمنازل قيادات حوثية.

كما ذكرت المصادر أن غارات أميركية ضربت مواقع حوثية بجبل “المحصام” بحرض في حجة.

وفي وقت سابق، أفاد سكان محليون في صنعاء أن حملة مداهمات طالت عشرات المنازل نفذها الحوثيون في الأحياء التي تعرضت مواقعهم للقصف فيها، واعتقلوا عدداً من الأشخاص الذين يشتبهون بهم ويتهمونهم بالتخابر مع الخارج.

وهذه ذات الذريعة التي يختطف بها الحوثيون العشرات من موظفي وكالات الإغاثة الأممية والمنظمات الإنسانية والبعثات منذ منتصف العام الماضي ويرفضون الإفراج عنهم.

يذكر أنه منذ 15 مارس الحالي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين في اليمن، مستهدفة مواقعهم ومخازن أسلحتهم وقياداتهم.

فيما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقضاء على الحوثيين، محذراً إيران من استمرار تقديم الدعم لهم.