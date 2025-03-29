شكرا لقرائتكم خبر عن كريم المصرى يكتب: أعمال زينت موسم الدراما وقدمت التنوع والاختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه اننا كنا أمام موسم درامي ثرى للغاية من حيث العوالم المختلفة التى شاهدنها في مسلسلات رمضان هذا العام

فقد وجدنا انفسنا امام عوالم لم نعتاد مشاهدتها في السنوات الاخيرة وتلك العوالم خارجه من نسيج المجتمع والاهم الدفع بدماء ووجه جديدة في المنافسة والرهان عليهم.

عالم ولاد الشمس وما صنعه مهاب طارق مؤلف العمل وشادى عبد السلام المخرج عالم الأيتام الذين يعيشون في الملاجئ فقد اقتحم المسلسل ذلك العالم مع وجود الحبكة الدرامية والصراع والتصاعد والاداء المميز للثنائي احمد مالك وطه دسوقي واضافاتهم القوية.



قلبي ومفتاحه عالم واقعي للغاية نسجه تامر محسن بحرفية شديدة حول فكرة الاستحقاق والتسلط لزوج يستخدم تسلطه المصحوب باستحقاق ونرجسية وما يتبع ذلك من مشكلات وفي اثناء ذلك الصراع تنشئ قصة الحب الرومانسية ليظل المشاهد يتابع المشكلات وتصاعدها وينتظر تلك الرومانسية التى نسجت ويتفاعل معاها لتكتمل بها عناصر المتعة وتلك التوليفة التى صنعها تامر محسن في اختيار ابطال العمل اسر ياسين ومى عز الدين ودياب فقد كانوا في أفضل حالاتهم وقدموا اداء مميز خاصة دياب الذى يعد أحد ابرز نجوم موسم الدراما

لام شمسية والطرح لمشكلة في غاية الخطورة والحساسية وطرحها في في شكل درامي متوافر به كل عوامل الجذب بالإضافة للعامل البحثي الذى حرص كريم الشناوي مخرج العمل ومريم نعوم المؤلفة علي الاهتمام به مما اضاف للعمل الجانب العلمي في مواجهة تلك المشكلة وذلك التناغم بين ابطال العمل أمينة خليل وأحمد السعدنى ومحمد شاهين كان ظاهر بوضوح علي الشاشة

ظلم المصطبة وعالم المجتمعات المغلقة التى مازالت متأثرة ببعض الموروثات الخاطئة وتفضيلها علي المنطق والقانون واللجوء اليها لحل المشكلات مثل موروث البشعة ووظف ذلك في قصة درامية صنعت بحرفية شديدة وما تبع ذلك الحدث من تصاعد في الاحداث جذب المشاهدين له بجانب متعة فن التشخيص الذى قدمته ريهام عبد الغفور بجانب اياد نصار وفتحي عبد الوهاب ذلك الكم من الاتقان والاقناع في تقديم الشخصيات التى يلعبونها في المسلسل فكنا امام قدر هائل من الامتاع بالمستوى التمثيلي

اخواتي علاقات متشابكة ومعقدة بين اربع اخوات يواجهن تحديات بشكل درامي متصاعد تنكشف من خلاله تباعاً ذلك التشابك

ونجح محمد شاكر خضير في قيادة ابطال العمل نيللي كريم و روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وتوجيهم وصنع حالة تناغم بينهم وظهر ذلك بشكل ملحوظ علي الشاشة.

الشرنقة عالم ملئ بالإثارة والغموض به قدر عالى من الجذب وصنعه عمر سمير عاطف مؤلف العمل بإتقان شديد مما اثار الجمهور وجعله في حالة توقع للأحداث ولكن تلك التوقعات دائما ما كانت خاطئة مما جعل المشاهد يرتبط اكثر بالعمل لفك الالغاز

صورة بصرية رائعة قدمها المخرج الشاب محمود عبد التواب واضاف للعمل الكثير.



تلك الأعمال قدمت المتنوع والمختلف في الموسم الدرامي فقد حرص صناع تلك الأعمال علي البحث عن الاختلاف بجانب الاتقان فخرجت تلك الأعمال لتزين الموسم الدرامي

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