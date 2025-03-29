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السعودية | سمو الأمير فيصل بن سلمان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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  • السعودية | سمو الأمير فيصل بن سلمان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1/2
  • السعودية | سمو الأمير فيصل بن سلمان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليُمن والبركات, وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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