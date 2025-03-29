السعودية | سمو وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللأمة الإسلامية والشعب الكريم, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام 1446هـ.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: “باسمي وباسم الرياضيين كافة، أرفع أسمى التهاني للقيادة -حفظها الله-، بهذه المناسبة العظيمة، التي تأتينا بعد أن منّ الله -عز شأنه- علينا جميعًا بصيام شهر رمضان المبارك، ونحن في نعم وخير من ربٍّ كريمٍ، ووسط عهد زاهر تعيشه بلادنا في ظل قيادتنا الحكيمة، التي وفّرت كل ما من شأنه تطور وازدهار المملكة في سائر المجالات والقطاعات، ومنها القطاع الرياضي، الذي يعيش نهضة استثنائية، بفضل الله ثم بالاهتمام والدعم الكريمين، حتى وصل إلى مستويات متميزة على الأصعدة كافة”.

وتابع سموه: “كأبناء لهذا الوطن العظيم، نفخر بما يتحقق من نجاحات مستمرة على جميع الأصعدة، ما يجسد التعاون والتكامل المثمر بين مختلف قطاعات الدولة، وظهر ذلك جليًا بخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين، في أجواء من الراحة والأمان، وقضاء عباداتهم بطمأنينة”.

ودعا في الختام أن يمتع الله -عز وجل- خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بموفور الصحة والعافية، ويسدد خطاهما، وأن يحفظ المملكة وشعبها، ويديم عليها أمنها وعزها وتقدمها.

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