السعودية | سمو وزير الثقافة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

ورفع سموه, التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم نعم الأمن والرخاء والازدهار على المملكة وقيادتها وشعبها.

وقدم سموه, التهنئة إلى الشعب كافة، وجميع المسلمين حول العالم، داعيًا الله أن يتقبل صالح أعمالهم.

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