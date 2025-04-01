شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حضور كبير.. فعاليات متنوعة وأجواء احتفالية في حدائق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمشاركات الأهالي والسكان، تتواصل فعاليات وأنشطة عيد الفطر لليوم الثالث على التوالي التي تنظمها أمانة منطقة الرياض والبلديات الفرعية في مختلف محافظات ومراكز منطقة الرياض؛ وسط أجواء مجتمعية حيوية، فاعلة ومترابطة.

وأكدت أمانة الرياض أنه يجري خلال أيام العيد تنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة في خمس حدائق عامة موزعة في أنحاء العاصمة، جرى تأهيلها وتهيئتها؛ لتكون وجهات مثالية للاحتفال واستقبال الزوار خلال أيام العيد من الساعة الخامسة مساء حتى منتصف الليل، في كل من: حديقة الندوة، وحديقة الحزم 4، وحديقة الياسمين، وحديقة الكناري، وحديقة الورود.

وأوضحت أن البرامج الاحتفالية المتنوعة، تشمل عروض ترفيهية، وأنشطة تفاعلية، تناسب مختلف الفئات العمرية؛ بهدف تعزيز أجواء العيد، ونشر الفرح بين أفراد المجتمع.

حدائق مدينة الرياض وقالت الأمانة: أجواء سعيدة وفرحة غامرة عمّت حدائق مدينة الرياض في عيد الفطر المبارك، وسط حضور مميز، وتوزيعات أضافت لمسة من البهجة على قلوب الأطفال والحاضرين من خلال مسرحيات ومسابقات تفاعل معها الأطفال.

وأضافت أنه وسط أجواء، فعاليات، وأنشطة حيوية، بمشاركات مجتمعية مبتهجة؛ شارك أهالي وسكان حي الربيع في تسمية حديقة الوسم ضمن مبادرة تسمية حدائق الرياض.