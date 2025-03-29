شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:انقطاع الاتصالات عن معظم المحافظات اليمنية والكشف عن السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مشتركون بانقطاع خدمة الاتصالات عن عدة محافظات

واشارت مصادر الى خروج خدمة الإتصالات عن العمل في معظم مناطق اليمن بسبب الضغط على الشبكات

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