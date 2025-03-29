السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هنأه فيه بحلول عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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