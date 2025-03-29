ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 1644 قتيلًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار أمس إلى 1644 قتيلًا.

وأوضح المجلس العسكري الحاكم بميانمار في بيان اليوم أن 30 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرًا إلى تضرر البنية التحتية كالطرق والجسور والمباني.

وذكر المجلس العسكري أن الزلزال تسبّب في إصابة 3408 أشخاص بجروح، معظمهم في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في بورما والأكثر تضررًا.

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