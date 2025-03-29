السعودية | سمو وزير الخارجية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله ـ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونوّه سموه بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدنية المنورة في موسم رمضان، وما تحقق من نجاحاتٍ على مختلف المستويات، التي تأتي انعكاسًا للاستعدادات لجميع القطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.

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