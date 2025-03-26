الامارات | أكثر 10 وظائف آمنة من الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدءاً من الضجة حول وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم العمل نيابة عن البشر، ووصولاً إلى الطرح الحتمي لأدوات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، يشعر الموظفون في مختلف القطاعات بالقلق من إمكانية استبدال أدوات الأتمتة بهم في نهاية المطاف.

دراسة فرنسية

ومع ذلك، لا يزال الذكاء الاصطناعي غير متاح للجميع، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها وكالة التسويق الفرنسية «إسكيموز» Eskimoz.

وقامت الشركة بتقييم كثير من المهن، بناءً على مقدار التفاعل البشري المطلوب، وإمكانية الأتمتة، لتحديد الوظائف الأكثر مقاومة للذكاء الاصطناعي.

وظائف آمنة

وإليكم 10 وظائف وجدت «إسكيموز» أنها آمنة من الذكاء الاصطناعي، في الوقت الحالي:

1- المحامون: مهنة المحاماة هي الأكثر مقاومة للذكاء الاصطناعي، نظراً لحاجتها إلى اتخاذ القرارات والتفكير البشري، بالإضافة إلى تحليل وتفسير الوثائق القانونية.

2- مديرو الخدمات الطبية والصحية: أفادت «إسكيموز» بأن مديري الخدمات الطبية والصحية احتلوا المرتبة الثانية؛ لأنه بينما يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتوصية بالعلاجات، يحتاج اختصاصيو الرعاية الصحية إلى التفاعل مع المرضى وتقديم الدعم العاطفي.

3- مديرو الموارد البشرية: وفقاً لـ«إسكيموز»، احتل مديرو الموارد البشرية المركز الثالث، نظراً لحاجتهم للتفاعل البشري والتعاطف الإنساني.

4- المديرون العامون ومديرو العمليات: جاء المديرون العامون ومديرو العمليات في المركز الرابع مع درجة منخفضة من مخاطر الأتمتة؛ لأن المشاركة البشرية والتفاعل مع الجمهور أمران مهمان لهذا الدور.

5- مشرفو الخط الأول وموظفو الدعم الإداري: أفادت «إسكيموز» بأن مشرفي الخط الأول وموظفي الدعم الإداري احتلوا المركز الخامس، نظراً لحاجتهم الماسة للتفاعل البشري مع الجمهور. ويتطلب هذا الدور مهارات إدارة الأفراد والقدرة على القيادة.

6- اختصاصيو التدريب والتطوير: أفادت «إسكيموز»، بأن اختصاصيي التدريب والتطوير احتلوا المركز السادس، وبأن احتمالية أتمتة وظائفهم تبلغ 29 في المائة. كما يُعد التواصل أمراً بالغ الأهمية لهذا الدور.

7- مديرو الهندسة المعمارية والهندسية: حلَّ مديرو الهندسة المعمارية والهندسية في المركز السابع، وهم الأقل عرضة للأتمتة بين أفضل 10 وظائف. وأوضحت «إسكيموز» أن هذا الدور يتطلب تفاعلاً بشرياً مع الجمهور.

8- مسؤولو الامتثال (لتنفيذ الأعمال): حلَّ مسؤولو الامتثال في المركز الثامن، ويعود ذلك في الغالب إلى التفاعل البشري. ومع ذلك، أشارت «إسكيموز» إلى أن مسؤولي الامتثال لا يزالون معرضين لخطر الاستبدال، نظراً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مهام مثل تقييم المخاطر ومراجعة الوثائق.

9- مديرو الإنتاج الصناعي: حلَّ مديرو الإنتاج الصناعي في المركز التاسع، وفقاً لـ«إسكيموز»، نظراً لضرورة التفاعل البشري لحل المشكلات والعمل مع العملاء.

10- مصممو الغرافيك: حلَّ مصممو الغرافيك في المركز العاشر، نظراً لحاجتهم الماسة للتفاعل البشري عند التواصل مع العملاء. كما تتطلب هذه الوظيفة إبداعاً بشرياً لا توفره الخوارزميات وتحليل البيانات، وفقاً لـ«إسكيموز».