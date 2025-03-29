بعد تحذيرات وزارة الصحة.. سبب الإصابة بسرطان عنق الرحم

القاهرة - سمر حسين - صحة

حرصت وزارة الصحة والسكان، على توعية السيدات بضرورة الكشف المبكر، وخاصة صاحبات الأمراض المناعية، وذلك للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، مع ضرورة التطعيم مبكرًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وذلك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفتحت تحذيرات «الصحة» باب التساؤلات حول سرطان عنق الرحم، وأسبابه وما هو التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري؟

ما هو سرطان عنق الرحم؟

وترصد «الوطن» معلومات عن سرطان عنق الرحم، وفقا لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ويعد سرطان عنق الرحم في المركز الرابع بين السرطانات الأكثر شيوعاً بين النساء عالمياً.

ومن أسباب الوفاة به عدم إتاحة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وخدمات فحص عنق الرحم، والعلاج.

ووفقا للمنظمة يحدث سرطان عنق الرحم بسبب العدوى المتواصلة بفيروس الورم الحليمي البشري، وتكون النساء المصابات بفيروس العوز المناعي البشري «الإيدز» أكثر عرضةً 6 مرات للإصابة بسرطان عنق الرحم مقارنةً بالنساء غير المصابات بالفيروس.

سبب الإصابة بسرطان عنق الرحم

-فيروس الورم الحليمي البشري

وهو عدوى شائعة تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية ويمكن أن تؤثر على الجلد ومنطقة الأعضاء الخاصة والحلق، ويمكن أن تؤدي الإصابة المستمرة بفيروس الورم الحليمي البشري العالي الخطورة إلى نمو خلايا غير طبيعية، التي يتواصل نموها حتى تتحول إلى سرطان.

أعراض سرطان عنق الرحم

يمكن للكشف المبكر ومراقبة الأعراض الكشف عن سرطان عنق الرحم لتشخيصه وعلاجه، إذ تحدث الأعراض الآتية..

نزيف غير معتاد بين الدورات الشهرية.

نزيف بعد انقطاع الطمث

حدوث نزيف بعد العلاقة الزوجية.

رائحة كريهة في الإفرازات

الألم المستمر في الظهر أو الساقين أو الحوض

فقدان الوزن والإجهاد وفقدان الشهية

تورُّم في الساقين.

‫الوقاية من سرطان عنق الرحم

- تلقي اللقاح في المرحلة العمرية من 9 إلى 14 عاماً من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم وسائر السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.

- ضرورة الفحص بدءاً من سن 30 عاماً، و(25 عاماً لدى النساء المصابات بفيروس العوز المناعي البشري) للمساعدة في اكتشاف مرض عنق الرحم، الذي يقي علاجه أيضاً من الإصابة بسرطان عنق الرحم.

ما هو التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري الذي نصحت به وزارة الصحة؟

توجد 6 لقاحات لفيروس الورم الحليمي البشري على الصعيد العالمي حتى عام 2023، إذ توفر جميعها الحماية من النمطين 16 و18 من فيروس الورم الحليمي البشري ذوي الخطورة العالية، والمسببان لحالات سرطان عنق الرحم.

ويمكن إعطاء اللقاح في شكل جرعة واحدة أو جرعتين، ويجب في الظروف المثلى أن يتلقى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة جرعتين أو ثلاث جرعات.

- فحص عنق الرحم وعلاج الإصابات السابقة للتسرطن

يجب أن تخضع النساء لفحص سرطان عنق الرحم كل 5 إلى 10 أعوام بدءاً من سن الثلاثين، ويجب أن تخضع النساء المتعايشات مع فيروس العوز المناعي البشري لفحص سرطان عنق الرحم كل 3 أعوام بدءاً من سن الخامسة والعشرين.