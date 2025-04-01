ماذا تفعل إذا تعرضت لحروق من الدرجة الأولى؟.. إليك الحل الأمثل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحروق البسيطة من الدرجة الأولى أكثر أنواع الحروق شيوعًا، حيث تؤثر على الطبقة الخارجية من الجلد فقط (البشرة)، وعادةً تكون هذه الحروق ناتجة عن التعرض المباشر للحرارة، مثل ملامسة سطح ساخن أو التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، وتتميز الحروق من الدرجة الأولى باحمرار وتورم في الجلد مع شعور بالألم والحرقة، لكنها لا تؤدي عادة إلى تلف الأنسجة العميقة.

ويعد هذا النوع من الحروق غير خطير مقارنة بالحروق الأكثر شدة من الدرجات الثانية أو الثالثة، حيث لا تشمل الأنسجة العميقة ولا تؤدي إلى تكوّن بثور.

ماذا تفعل إذا تعرضت لحروق من الدرجة الأولى؟

في معظم الحالات، فإنّ علاج الحروق البسيطة من الدرجة الأولى، يمكن أن يتم في المنزل باستخدام بعض الأساليب البسيطة مثل تبريد المنطقة المصابة، ووضع الكريمات المرطبة، مع تجنب تعرضها للمزيد من الحرارة.

على الرغم من أن الحروق البسيطة تعد خفيفة، فإنّه يجب الانتباه إلى بعض الأعراض مثل الألم المستمر، والتورم الزائد، أما في حال تفاقم الأعراض، يفضل استشارة الطبيب للحصول على المشورة المناسبة.

الإسعافات الأولية لحروق الدرجة الأولى:

كشفت وزارة الصحة عن الإسعافات الأولية لحروق الدرجة الأولى، لتجنب المخاطر والآثار الناتجة، والتي جاءت على النحو التالي:

- ضرورة إبعاد الشخص عن مصدر الحريق على الفور.

- الإسراع من وضع ماء بارد على الحروق الحرارية بشرط ألا تكون مثلجة وبكمية كبيرة .

- على الشخص مراقبة التنفس، خاصة وإن الحروق تسبب انسداد في ممرات الهواء لما تحدثه من تورم.

- احذر من استخدام الثلج أو الماء المثلج إلا في حالة الحروق السطحية الصغيرة.

- ضرورة خلع الملابس أو أية أنسجة ملامسة له، ولكن في حالة التصاقها لا ينصح إزالتها.

- قم بتغطية الحرق بضمادة جافة معقمة حتى لا يتعرض الجرح للهواء.

- عليك الحفاظ على درجة حرارة الجسم؛ لأنّ الشخص المحروق غالباً ما يتعرض إلى الإحساس بالبرودة.

- يمكن استخدام الأكسجين في حروق الوجه والفم.

متى يجب الذهاب لأقرب مركز طبي؟

بحسب «الصحة والسكان»، فإن الحروق البسيطة لا تحتاج لعناية طبية متخصصة، بل يتم التعامل معها على أنها جروح مفتوحة تغسل بالصابون والماء، ومن ثم يوضع مرهم مضاد حيوي عليها وتغطى بضمادة.

ولكن حروق الدرجة الثالثة وحروق الدرجة الثانية، تحتاج عناية طبية فائقة، وفيها لا بد من استرخاء المريض، ويتم رفع الجزء المحروق فوق مستوى القلب إن أمكن.

وفي حالة الحروق التي توجد حول الأنف والفم، وكل الحروق الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان، وحروق الدرجة الثانية والتي تكون الأماكن المتأثرة في الجسم تفوق نسبة 15% في الكبار، و10% في الأطفال والحروق التي تعرض المصاب للعدوى لا بد من اللجوء إلى أقرب مركز طبي أو مستشفى.