تناولها بانتظام.. علاقة مذهلة بين الزبادي والوقاية من أخطر أنواع سرطان القولون

القاهرة - سمر حسين - صحة

الزبادي من الأطعمة التي تتمتع بفوائد صحية كبيرة، فهو غني بالكالسيوم الذي يعزز كثافة العظام ويساعد في تقليل خطر هشاشتها، كما يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من النوع الثاني من السكري.

وفي الآونة الأخيرة، كشف بعض الباحثين أن استهلاك الزبادي قد يُساهم في تقليل خطر بعض أنواع السرطان، من خلال تأثيره على «ميكروبيوم الأمعاء»، وهو مجموعة البكتيريا الطبيعية التي تعيش في الجهاز الهضمي.

ويعمل ميكروبيوم الأمعاء على تعزيز المناعة وحماية الجسم من خطر الإصابة بالسرطان، كما يعتقد أن هذه البكتيريا يمكن أن تتواجد داخل الورم السرطاني نفسه، ما يساعد في منع الالتهابات التي قد تساهم في تطور السرطان.

آلية عمل الزبادي في محاربة أخطر أنواع سرطان القولون

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الاستهلاك المنتظم للزبادي قد يكون له تأثير وقائي ضد الأنواع العدوانية من سرطان القولون والمستقيم.

وأكدت الدراسة التي نُشرت على موقع «ميديكال إكسبريس» أن تناول حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعياً يُساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون في الجانب الأيمن، الذي يُعد من الأنواع الأكثر عدوانية في هذا النوع من السرطان.

وتستند الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 150 ألف مشارك، حيث تم متابعة استهلاكهم للزبادي على مدار عدة عقود، وأظهرت النتائج أن الاستهلاك طويل الأمد للزبادي قد يُساعد في تعديل ميكروبيوم الأمعاء بطرق تحمي الجسم من بعض أنواع السرطان.

كما أجرى الباحثون دراسة على أنسجة أورام 3079 شخصًا تم تشخيصهم بسرطان القولون والمستقيم، ورغم أن الزبادي لم يُقلل بشكل مباشر من خطر الإصابة بجميع أنواع سرطان القولون، فإن أولئك الذين تناولوا حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيًا أظهروا انخفاضًا في خطر الإصابة بسرطان القولون في الجانب الأيمن من القولون، والذي يمتاز بمعدلات بقاء منخفضة.

كيف قد يقلل الزبادي من خطر السرطان:

وفسرت الدراسة كيف يمكن أن يساعد الزبادي في تقليل خطر السرطان من خلال عدة آليات، منها:

- تعديل ميكروبيوم الأمعاء

يمكن لبكتيريا الزبادي المفيدة تعزيز تنوع وتوازن بكتيريا الأمعاء، ما قد يقلل الالتهابات ومستويات المواد المسببة للسرطان.

- تأثيرات مضادة للالتهابات على بطانة القولون.

- تحسين وظيفة الحاجز المعوي عن طريق تقليل نفاذية الأمعاء المرتبطة بزيادة خطر السرطان.

ما علاقة الزبادي بالسرطان؟

وتعليقًا على الدراسة، قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات لـ«الوطن» أن 70% من مناعة الجسم تنشأ من الأمعاء، وأن الزبادي ومنتجات الألبان المتخمرة تلعب دورا فعالا في تنشيط البكتيريا النافعة في الأمعاء (البروبيوتيك)، التي تساهم في زيادة مناعة الجسم، وتنشيط حركة الأمعاء، وتحسين الهضم، مما يساعد في الوقاية من السرطان.

كيفية اختيار الزبادي الصحي

ووفقا لـ«شعير» فإنه للحصول على فوائد الزبادي الصحية، من المهم اختيار الأنواع التي تحتوي على خصائص صحية مميزة، مثل:

- اختر الزبادي العادي غير المنكه لتجنب السكريات المضافة.

- ابحث عن منتجات تحتوي على مستويات البكتيريا المفيدة حسب عمليات التخمير.

- يعد الزبادي اليوناني العادي غير المحلى خيارا جيدا لأنه يحتوي على مستويات أعلى من البروتين وأقل في السكر.