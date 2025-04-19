الامارات | بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لانطلاق الدورة الرابعة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 25 أبريل حتى 11 مايو 2025، حيث يستمر المهرجان الأكبر والأكثر تميزاً في مجال الألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة لمدة 17 يوماً من تجارب الألعاب المجانية، والفعاليات الممتعة، والبطولات الحماسية مع فرص الفوز بجوائز بقيمة تزيد على 500 ألف درهم، وغيرها الكثير.

ويمكن للعائلات والجمهور والهواة وكذلك للاعبين المحترفين الاستمتاع بفعاليات المهرجان في مختلف أنحاء المدينة، بما فيها معرض GameExpo 2025 الذي يعود في دورته الأكبر والأكثر تميزاً هذا العام، وبلقاءات حصرية مع أشهر المؤثرين في قطاع الألعاب، وكذلك إقامة بطولة كوسبلاي للأزياء التنكرية، وثماني مناطق ألعاب ذات طابع خاص، وساحة للألعاب الرقمية في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي من 9 حتى 11 مايو.