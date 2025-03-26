شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تصاريح الزيارة المجمعة للمتاحف والمواقع الأثرية وأسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎في إطار تنشيط حركة السياحة الثقافية الوافدة إلى مصر، ودفع حركة السياحة الداخلية، ورفع الوعي السياحي والأثري للمواطنين بمختلف الفئات العمرية، يُصدر المجلس الأعلى للآثار مجموعة من تصاريح الزيارة المُجمعة والسنوية، والتى تتيح دخول كافة المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس والمفتوحة للزيارة بأسعار مخفضة.



تصاريح

‎وتتيح إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار شراء التصاريح التالية:

‎تصاريح الزيارة السنوية للمواقع الأثرية والمتاحف:

* تصاريح لتلاميذ المدارس.

* تصاريح لطلاب الجامعات من المصريين والعرب والأجانب المقيمين.

* تصاريح للمصريين والعرب المقيمين.

* تصاريح للأجانب المقيمين.

* تصاريح للعاملين في المنظمات الدولية والسفارات بالقاهرة.