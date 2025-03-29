شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُعزي هاتفيًا قائد الجيش الباكستاني في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، بقائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير، عبر فيه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة والدته، سائلاً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وعبر قائد الجيش الباكستاني، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على التعزية، ومشاعره الأخوية الصادقة.
وعبر قائد الجيش الباكستاني، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على التعزية، ومشاعره الأخوية الصادقة.
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