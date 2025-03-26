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فرنسا.. اصطدام طائرتين عسكريتين خلال استعراض للقوات الجوية

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واس - باريس 0 تبليغ

فرنسا.. اصطدام طائرتين عسكريتين خلال استعراض للقوات الجوية

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الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اصطدام طائرتين من طراز "ألفا" أمس الثلاثاء، خلال استعراض جوي للقوات الجوية الفرنسية قرب سان ديزييه، شرق فرنسا.
وأوضح أن طياري فريق الاستعراضات تمكنا من استخدام مقاعد القذف، فيما كانت خدمات الطوارئ حاضرة في موقع الحادث.
يُذكر أن سان ديزييه، التي تقع على بُعد نحو 200 كيلومتر شرق باريس، تحتضن قاعدة جوية فرنسية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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