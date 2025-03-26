شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. اصطدام طائرتين عسكريتين خلال استعراض للقوات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اصطدام طائرتين من طراز "ألفا" أمس الثلاثاء، خلال استعراض جوي للقوات الجوية الفرنسية قرب سان ديزييه، شرق فرنسا.

وأوضح أن طياري فريق الاستعراضات تمكنا من استخدام مقاعد القذف، فيما كانت خدمات الطوارئ حاضرة في موقع الحادث.

يُذكر أن سان ديزييه، التي تقع على بُعد نحو 200 كيلومتر شرق باريس، تحتضن قاعدة جوية فرنسية.