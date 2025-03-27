شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: توجيهات القيادة وراء نجاح الخطة التشغيلية في الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

منظومة دينية متناغمة

كوادر دينية مؤهلة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح خطتها التشغيلية والإثرائية التي نُفذت في الحرمين الشريفين، وذلك خلال ليلة 27 من رمضان، والتي شهدت حضورًا مليونيًا مهيبًا لأداء صلاتَي التراويح والتهجد في أجواء روحانية وإيمانية عظيمة.وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن النجاح الكبير الذي تحقق في هذه الليلة المباركة جاء بفضل توفيق الله أولًا، ثم بدعم القيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المباركة، ومتابعتها الحثيثة، وحرصها الدائم على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتهيئة أجواء آمنة ومطمئنة تعينهم على أداء عباداتهم بكل يُسر وسكينة وخشوع.وأوضح السديس أن الرئاسة العامة للشؤون الدينية سخّرت كل خدماتها وإمكاناتها التشغيلية والإثرائية ضمن منظومة دينية متناغمة، وبتنسيق مستمر مع الجهات الأمنية، وشركاء النجاح، والقطاعات المختلفة العاملة في خدمة الحرمين الشريفين، بما يحقق تكاملًا في الأداء، وانسيابية في تقديم الخدمة، وفاعلية في الوصول إلى المستفيدين من ضيوف الرحمن.وأضاف أن الرئاسة استعدت لهذه الليلة المباركة بخطة تشغيلية وإثرائية شاملة، راعت ضخامة الأعداد المليونية المتوقعة، إذ وفرت منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والتوعوية، شملت التوجيه والإرشاد الديني، والدروس العلمية والدعوية، والحلقات التوعوية الميدانية.إضافة إلى تجهيز مواقع خاصة بإجابة السائلين، وتوفير خدمات الترجمة بعدة لغات، وتفعيل التقانة والمنصات الإلكترونية في تعزيز الوصول إلى الزوار والمعتمرين.كما أشار السديس إلى أن الرئاسة ضخت الكوادر الدينية المؤهلة من الرجال والنساء، ممن يحملون تخصصات دقيقة في مجال الخدمات الدينية والإثرائية، بما يضمن جودة المخرجات وتحقيق مستهدفات الرئاسة في توعية وتثقيف قاصدي الحرمين الشريفين، وإثراء تجربتهم الدينية خلال وجودهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي.وفي ختام تصريحه، رفع الشيخ السديس أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة على دعمها المتواصل، وسأل الله أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، ويجزي القائمين على خدمة الزوار والمعتمرين والمصلين خير الجزاء، ويعينهم على أداء واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص.