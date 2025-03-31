شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. تطبيق حزمة اجتماعية لتحسين دخول المواطنين بداية من غد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الحكومة، حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين مع ضمان استدامة التوازن المالي، وتركز هذه الحزمة على الفئات الأقل دخلًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولًا لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتطبق الحزمة الحديدة بداية من غدًا الثلاثاء، وهي:

1- صرف 4 مليارات جنيه دعمًا إضافيًا لعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية، وتم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين.



2- صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بالبرنامج بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

3- زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ60 ألف حالة من محدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025 على أن يتم علاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى شفائها.

4- صندوق التمكين الاقتصادي بقيمة 10 مليارات جنيه، وهو مخصص للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن، لاستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.

5- المساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2025.

6- زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.

بجانب هذه الحزمة، سيتم رفع أجور العاملين بالدولة والمعاشات بداية من العام المالي الجديد 2025/2026، بزيادة في المخصصات بقيمة 85 مليار جنيه يستفيد منها 4.5 مليون موظف و14 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.