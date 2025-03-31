شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع

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أمطار خفيفة

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في تقريرهثاني أياميوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية.تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-28 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.نبهفي تقريرهثاني أياميوم الاثنين، منعلى أجزاء من المنطقة الشرقيةتبدأ الأمطار الساعة 2 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على حفر الباطن والخفجي وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية