شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية.
تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.
تبدأ الأمطار الساعة 2 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على حفر الباطن والخفجي وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
الخليج العربيالرياح السطحية: جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-28 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر: خفيف الموج.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين، من أمطار خفيفة على أجزاء من المنطقة الشرقية.
تبدأ الأمطار الساعة 2 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على حفر الباطن والخفجي وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.