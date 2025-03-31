شكرا لقرائتكم خبر عن آركو: استهداف قوات الاحتلال للمسعفين انتهاك للقوانين الدولية والان نبدء بالتفاصيل

تضامن مع الهلال الأحمر الفلسطيني

مخططات استيطانية لتهويد القدس

الدمام - شريف احمد - أكدت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني يعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحماية الكاملة للطواقم الطبية العاملة في مناطق النزاع.وفي وقت سابق اليوم، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بانتشال 14 شهيدًا من بينهم 8 مسعفين من طاقم الهلال الأحمر، و5 من طاقم الدفاع المدني، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، فقدوا منذ عدة أيام في منطقة تل السلطان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وطالبت المنظمة في بيان، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة المستمرة.وأكدت تضامنها الكامل مع الهلال الأحمر الفلسطيني وجميع العاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون أرواحهم في سبيل إنقاذ الآخرين.وأعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لرئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني د. يونس الخطيب ومنسوبي الجمعية ومتطوعيها، ولأسر الشهداء وذويهم.أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي على مشاريع وطرق استيطانية استعمارية بمدينة القدس ومحيطها، مؤكدة أن تلك المخططات الاستيطانية تندرج في إطار تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وتكريس ضمها بقوة الاحتلال.وعدّت ذلك أحد أوجه ومظاهر حرب الإبادة والتهجير والضم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؛ بهدف تصفية قضيته ووجوده الوطني.وحذرت من المخاطر الجمة المترتبة على ضرب فرصة تطبيق حل الدولتين، مطالبةً المجتمع الدولي بوقفة جادة لفرض الحل السياسي على الاحتلال لتحقيق الاستقرار في المنطقة.