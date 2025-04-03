شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الإسرائيلي: إطلاق الرهائن هو الشيء الوحيد الذي يُمكن أن يوقف تقدمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، /الأربعاء/، على أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ستواصل تعميق العملية العسكرية، والشيء الوحيد الذي يُمكن أن يُوقف تقدمها ​​هو إطلاق سراح الرهائن.



ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى زامير قوله خلال جولة تفقدية ميدانية لتقييم الوضع في منطقة تل السلطان: "سنحافظ على الغموض العملياتي وعنصر المفاجأة، فالميدان سيُظهر الحقيقة.. إن الشيء الوحيد الذي سيُوقف تقدمنا ​​هو إطلاق سراح رهائننا، فعودتهم ستُمكّن قواتنا من إعادة تموضعها، وستُمكّن من استمرار المفاوضات".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر بيانًا - في وقت سابق اليوم - بشأن تكثيف إسرائيل لعملياتها في قطاع غزة، وأعلن أن إسرائيل ستسيطر على ممر إضافي.



وأضاف: "الليلة الماضية في قطاع غزة، غيّرنا مسارنا. الجيش يسيطر على أراضٍ، ويضرب المسلحين، ويدمر البنية التحتية. نحن أيضًا نقوم بشيء آخر: نسيطر على ممر موراج. سيكون هذا بمثابة ممر فيلادلفي إضافي".



وأوضح أن السبب في ذلك هو "أننا الآن نقسم القطاع ونزيد الضغط تدريجيًا، حتى يسلمونا رهائننا".