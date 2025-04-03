شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الإسرائيلي: إطلاق الرهائن هو الشيء الوحيد الذي يُمكن أن يوقف تقدمنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، /الأربعاء/، على أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ستواصل تعميق العملية العسكرية، والشيء الوحيد الذي يُمكن أن يُوقف تقدمها هو إطلاق سراح الرهائن.
ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى زامير قوله خلال جولة تفقدية ميدانية لتقييم الوضع في منطقة تل السلطان: "سنحافظ على الغموض العملياتي وعنصر المفاجأة، فالميدان سيُظهر الحقيقة.. إن الشيء الوحيد الذي سيُوقف تقدمنا هو إطلاق سراح رهائننا، فعودتهم ستُمكّن قواتنا من إعادة تموضعها، وستُمكّن من استمرار المفاوضات".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر بيانًا - في وقت سابق اليوم - بشأن تكثيف إسرائيل لعملياتها في قطاع غزة، وأعلن أن إسرائيل ستسيطر على ممر إضافي.
وأضاف: "الليلة الماضية في قطاع غزة، غيّرنا مسارنا. الجيش يسيطر على أراضٍ، ويضرب المسلحين، ويدمر البنية التحتية. نحن أيضًا نقوم بشيء آخر: نسيطر على ممر موراج. سيكون هذا بمثابة ممر فيلادلفي إضافي".
وأوضح أن السبب في ذلك هو "أننا الآن نقسم القطاع ونزيد الضغط تدريجيًا، حتى يسلمونا رهائننا".
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