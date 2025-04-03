شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وزوجته و3 من أبنائه جراء قصف الاحتلال لخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني وزوجته و3 من أبنائه، ومواطن آخر، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطيني وزوجته و3 من أبنائه، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في حي المنارة في مدينة خان يونس.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر من المواطنين، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي الدوحة والخضر في محافظة بيت لحم وتمركزت قرب منطقة الباشا وداهمت عدة منازل ومحلات تجارية وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت بلدة برقين غرب جنين.