شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين اقتحام وزير إسرائيلى متطرف المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام وزير متطرف ومئات المستوطنين المتطرفين المسجدَ الأقصى، وتدنيس باحاته بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين في العالم بأسره، وانتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذرت المنظمة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والضم والتهجير، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية، ومخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية لا سيما المسجد الأقصى، مؤكدةً أنه لا سيادة لإسرائيل -قوة الاحتلال- على الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.

كما أدانت بأشد العبارات تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقم العاملين في المنظمات الإنسانية والأممية والطبية والصحفية في قطاع غزة، التي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها بحق النازحين في عيادة لوكالة "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 19 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى، فضلًا عن إعدام عدد من العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني والأمم المتحدة، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عدة أيام.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل -قوة الاحتلال- إنهاء انتهاكاتها المتواصلة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة وإجبارها على الوقف الفوري والشامل لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.