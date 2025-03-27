شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 28 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على 5 مناطق

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 28 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 28 درجة مئوية.- مكة المكرمة 36 درجة مئوية.- المدينة المنورة 34 درجة مئوية.- الرياض 28 درجة مئوية.- جدة 35 درجة مئوية.- أبها 20 درجة مئوية.- تبوك 32 درجة مئوية.- بريدة 29 درجة مئوية.- حائل 28 درجة مئوية.- الباحة 19 درجة مئوية.- عرعر 28 درجة مئوية.- سكاكا 29 درجة مئوية.- جازان 32 درجة مئوية.- نجران 28 درجة مئوية.- الخرج 27 درجة مئوية.- المجمعة 26 درجة مئوية.- وادي الدواسر 30 درجة مئوية.- الدوادمي 26 درجة مئوية.- شرورة 31 درجة مئوية.

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق اليوم الخميس.

وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.



وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعرضيات والطائف.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.

نجران: بدر الجنوب.