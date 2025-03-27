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الدمام 28 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 28 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 28 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 36 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 34 درجة مئوية.
- الرياض 28 درجة مئوية.
- جدة 35 درجة مئوية.
- أبها 20 درجة مئوية.
- تبوك 32 درجة مئوية.
- بريدة 29 درجة مئوية.
- حائل 28 درجة مئوية.
- الباحة 19 درجة مئوية.
- عرعر 28 درجة مئوية.
- سكاكا 29 درجة مئوية.
- جازان 32 درجة مئوية.
بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - واس

- نجران 28 درجة مئوية.
- الخرج 27 درجة مئوية.
- المجمعة 26 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 30 درجة مئوية.
- الدوادمي 26 درجة مئوية.
- شرورة 31 درجة مئوية.

أمطار على 5 مناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق اليوم الخميس.

وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.

أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق - واس

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعرضيات والطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.
نجران: بدر الجنوب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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