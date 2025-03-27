شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة تناقش ورقة عملها للمرحلة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت الأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة بحزب الجبهة ورقة عملها للمرحلة القادمة وذلك من خلال وضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر و إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لراغبي العمل والإنتاج والاعتماد على الشباب وتوفير مناخ مناسب للنجاح، بما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات، وذلك من خلال مشروعات واقعية يشعر معها الناس بنجاحات سريعة، معتمدة على نموذج مختلف، يعمل خارج الصندوق ، يساهم في الابتكار والمعرفة.

من جانبه أكد محمد الدخميسى أمين عام المشروعات الصغيرة بالحزب أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر مضيفا اننا من أغنى دول العالم ، لو تم استغلال الطاقة البشرية بصورة جيدة ولذا نسعى لإضافة شي جديد للمجتمع من خلال التعاون مع البنوك ورجال الأعمال للانطلاق وتحقيق حلم حقيقي ينمي الفرد والمرأة والأسرة وهذا يمثل الاستقرار الحقيقي للمجتمع.

وأشار "الدخميسي" إلى أننا سنتحرك لتوقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني لتنفيذ تصنيع داخل القري لتغذية السوق المحلي والعالمى وذلك من خلال النماذج الناجحة التى تحتاج المساعدة فى تنمية اقتصاداتها حسب كل قرية على أن يتم التصنيع فى القرى والمدن.

وأوضح أمين اللجنة أن المشروعات الصغيرة كانت الدعم الأكبر للاقتصاد الصيني حتى وصل إلى أعلى المعدلات الاقتصادية في العالم، وانعكس ذلك على محاربة البطالة والاستفادة من الموارد البشرية الضخمة والتي كانت مستهلكة وغير منتجة قفز معدل النمو الاقتصادى بها إلى أعلى من المعدلات المتوقعة مسجلًا %13 وأصبحت الصين القوة الاقتصادية الأولى فى التصدير والثانية فى استيراد مشتقات الإنتاج

حضر اجتماع اللجنة الأمناء المساعدين مصطفي متولي، أحمد الوحش، وأعضاء اللجنة لواء أشرف حشيش، لواء عصام نصار د. سارة لاشين ،ناجد شنب، د.خليل الحفيان ، نبيل إبراهيم، ريهام الشبراوى، مراد عبد الخالق، رانيا الألفى المنسق العام للأمانة.