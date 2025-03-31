"المرصد السوري": التحالف الدولي استقدم 10 طائرات شحن و126 شاحنة إلى القواعد العسكرية بسوريا

كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "قوّات التّحالف الدّولي واصلت تعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، حيث استقبلت القواعد العسكريّة قوافل برّيّة وطائرات شحن محمّلة بجنود ومواد لوجستيّة وعسكريّة، بهدف تعزيز القدرات الدّفاعيّة في المنطقة. وقد بلغ مجموع الطّائرات الّتي هبطت في شهر آذار الحالي، 10".
وأشار إلى أنّ "قوّات التّحالف استقدمت أيضًا 126 شاحنة محمّلة بالمعدّات والآليّات العسكريّة، وصلت عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق"، لافتةً إلى أنّ "في سياق متّصل، تجري قوّات التّحالف تدريبات ميدانيّة متواصلة، لتعزيز التّنسيق العسكري واللوجستي بين قوّاتها و"قوّات سوريا الدّيمقراطيّة" المتحالفة معها".
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