شكرا لقرائتكم خبر عن أمامك أسبوع والموبايل المهرب هيبقى خردة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

لم يتبق سوى أسبوع واحد فقط قبل أن تصبح بعض الهواتف المحمولة غير صالحة للاستخدام في مصر، إذ أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ قراره بإيقاف تشغيل الأجهزة المحمولة المهربة، والتي لم تسدَّد عنها الرسوم المستحقة، اعتبارًا من 7 أبريل 2025.

وأكد الجهاز ضرورة قيام المستخدمين المستحق عليهم رسوم أجهزة الهاتف المحمول بسرعة السداد قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يتم إيقاف أجهزتهم عن العمل على جميع شبكات المحمول العاملة في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، ومكافحة الممارسات غير القانونية، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات، إلى جانب دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

ومع دخول كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصري لتصنيع الهواتف المحمولة، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى فرض رقابة صارمة تضمن حقوق المستخدمين والمستثمرين، وتحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.