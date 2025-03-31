الداخلية المصرية: توقيف 6 أشخاص لقيامهم بغسل نصف مليار جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ أنّ "الإدارة العامّة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذّخائر غير المرخّصة تنسيقًا والأجهزة المعنيّة بالوزارة، اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال 6 عناصر إجراميّين مقيمين في محافظة دمياط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدّرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصّبغة الشّرعيّة؛ وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التّجاريّة- شراء الأراضي والعقارات والسّيّارات".

وأوضحت في بيان، أنّ "تلك الممتلكات قُدّرت بـ500 مليون جنيه تقريبًا"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".