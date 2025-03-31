"التايمز": بريطانيا تعتزم شراء مقاتلات أميركية من طراز إف-35 في صفقة بمليارات الجنيهات الإسترلينية

افادت صحيفة "التايمز"٬ بأن "بريطانيا تعتزم شراء مقاتلات أميركية من طراز إف-35 في صفقة بمليارات الجنيهات الإسترلينية"٬ لافتة الى ان "القادة العسكريين واثقين أن بريطانيا التي تنتج 15% من طائرات إف-35 ستكون قادرة على تشغيلها بشكل مستقل".

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