تساءل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب إيهاب حمادة، تعليقًا على دور اللّجنة الخماسيّة المراقِبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النّار، "هل من مؤشّر على وجود لجنة تتابع ولها وجود وحياة؟ هل هي لجنة واقعيّة حقيقيّة أم وهميّة، وما هو دورها في ظلّ الاعتداءات المتكرّرة؟".
وأشار، خلال حفل تأبيني أقامه "حزب الله" لعنصره الرّاحل أحمد عدنان بجيجي، في حسينية بلدة مشغرة، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يزداد تماديًا في التّعبير عن طبيعته ومشروعه وعن حقده في القتل والاستهداف والتّدمير، سواء كان في الجنوب أو البقاع أو الاستهداف الّذي حدث في الضاحية الجنوبيّة لبيروت"، مشدّدًا على "أنّنا محترفون في المواجهة، وفي أن نحبط مشاريع أعدائنا، رغم كلّ الجراح وكلّ ما أصابنا".
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب حمادة: نحن محترفون في المواجهة وفي إحباط مشاريع أعدائنا رغم كل الجراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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