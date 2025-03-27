شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمي: تظاهرات غزة تطور مهم لرفض قطاعات عريضة من الرأي العام للوضع الراهن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن ما نشاهده داخل قطاع غزة اليوم هو تطور مهم ومسار مهم لرفض قطاعات عريضة من الرأي العام للوضع الراهن، وهناك احتجاجات على ما يحدث فى القطاع سواء لسيطرة حركة حماس، لعدم التجاوب مع ما يتم طرحه من رؤى وأفكار ومقترحات رغم إعلان حماس موافقتها على تشكيل لجنة تقنوقراطية لإدارة القطاع والتخلى عن حكم القطاع.



وأضاف طارق فهمى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن ما نشاهده الآن احتجاج على الواقع الفلسطينى الراهن، وحالة المعاناة التى يعانيها أبناء الشعب الفلسطينى، وإجرام إسرائيلى داخل القطاع وإغلاق المعابر، وحالة من اليأس لدى المواطن الفلسطيني.

وأوضح طارق فهمى أن المخطط الإسرائيلى هو جعل قطاع غزة غير صالح للحياة، وأغلاق المعابر وقطع الخدمات اليومية والإنترنت والمياه والكهرباء، وعدم توافر السلع داخل القطاع، مما دفع لخروج التظاهرات احتاجا على الواقع الذى يعيشه المواطن الفلسطينى الآن.