شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي ناعيا الأنبا باخوميوس: كان رمزا للحكمة والرؤية المستنيرة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل بالعزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في نياحة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والمحبة والخدمة الصادقة للوطن والكنيسة.

وقال الحزب فى بيان له "لقد كان أحد أعمدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورمزًا للحكمة والرؤية المستنيرة، حيث لعب دورًا محوريًا في لم شمل الكنيسة في مرحلة دقيقة من تاريخها، ونجح بحكمته وإخلاصه في الحفاظ على وحدتها واستقرارها، مما جعله نموذجًا لرجل الدين المتفاني في خدمته".

وتابع : "نتقدم بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، وإلى المجمع المقدس، وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح محبيه الصبر والسلوان".