شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين عليش: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

هنأت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية الله أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات.

وأكدت عليش، أن عيد الفطر فرصة عظيمة لتعزيز قيم المحبة والتآخي والتكافل الاجتماعي بين المصريين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تشهد تطورا كبيرًا في مختلف المجالات، بفضل جهود القيادة السياسية وتعاون أبناء الوطن.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع المزيد من العمل والإخلاص لدعم مسيرة البناء والتنمية، موضحة أن تلاحم المصريين كان ولا يزال صمام الأمان في مواجهة التحديات.

كما وجهت عليش، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة لدورهم البطولي في تأمين البلاد والحفاظ على استقرارها، مؤكدة أن تضحياتهم هي السبب الرئيسي في حالة الأمن التي تنعم بها مصر.

واختتمت النائبة شيرين عليش، بالدعاء لمصر بدوام التقدم والازدهار، داعية الجميع إلى استثمار هذه المناسبة في نشر قيم الخير والسلام والعمل من أجل الوطن.