شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي فى احتفالية ليلة القدر بعثت رسائل طمأنة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بليلة القدر مؤكداً أن الكلمة بعثت برسائل طمأنة للمصريين، حيث أكد الرئيس علي تماسك الجبهة الداخلية، والذي يساعد علي تواجه التحديات حيث قال الرئيس السيسي: تماسك الشعب المصري أمر له بالغ التقدير والإعجاب والإحترام.. والحقيقة هذا ليس بجديد على المصريين.. هم في المواقف الصعبة شكل مختلف يتجاوزون أي شيء.

واكد " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حريص في كل مناسبة علي تحية الشعب المصري ، لموقفه الصامد في مواجهة التحديات وفي ظل الشائعات والأكاذيب التي يروج لها علي مواقع التواصل الإجتماعي مشيراً أن المصريين يدركون جيداً حجم التحديات وما يحاك من مؤمرات ضد الوطن المستقر وسط منطقة تموج بالصراعات وعدم الاستقرار.

وأشار "الكحيلي" إلى أن القضية الفلسطينية دائما حاضرة في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتؤكد موقف مصر الثابت والرافض للتهجير القسري للفلسطينين، وذلك دفاعاً عن القضية الفلسطينية موكداً أن مصر ستظل داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية حيث قال الرئيس السيسي : من هذا المنبر، أجدد التأكيد على أن مصر، ستظل تبذل كل ما فى وسعها، لدعم القضية الفلسطينية العادلة، والسعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار، والمضى فى تنفيذ باقى مراحله .. وندعو الشركاء والأصدقاء، لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة