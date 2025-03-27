شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول مساء جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.



حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية تتحول مساء جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-22 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

أمطار على 5 مناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 5 مناطق اليوم الخميس.

وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.



أماكن هطول الأمطار

مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعرضيات والطائف.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.

نجران: بدر الجنوب.