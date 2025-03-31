الكشري على الإفطار في أول أيام العيد.. اعرف إزاي تأكله صح

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكشري واحد من أشهر الأكلات التي يقبل عليها المصريون في أول أيام العيد، حيث يعد بديلا عن الأطعمة الدسمة مثل الفسيخ والرنجة، إلا أن هذه العادة قد تؤدي إلى مشكلات هضمية عند تناوله بطريقة غير صحية، خاصة بعد صيام رمضان الذي يجعل الجهاز الهضمي أكثر حساسية، لهذا يقدم أطباء التغذية مجموعة من النصائح التي تساعد في تناول الكشري دون التعرض لمشكلات صحية.

تأثير تناول الكشري على الجهاز الهضمي

يحتوي الكشري على مزيج من النشويات، البقوليات، والصلصات الحارة، ما يجعله وجبة دسمة قد تسبب اضطرابات هضمية، وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد علام، استشاري السمنة والتغذية، لـ«الوطن»، أن تناول الكشري بكميات كبيرة، خاصة على معدة فارغة، يزيد من خطر الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم.

نصائح لتناول الكشري دون مشكلات صحية

للاستمتاع بالكشري دون تأثير سلبي على الجهاز الهضمي، ينصح الدكتور علام باتباع الآتي:

البدء بوجبة خفيفة، كتناول التمر أو الزبادي قبل الكشري لتهيئة المعدة.

عدم الإفراط في الكمية، تجنب تناول طبق كبير لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي.

مضغ الطعام ببطء، يساعد على تسهيل عملية الهضم.

التقليل من الصلصات الحارة، فالشطة والخل بكميات كبيرة قد تسبب حرقة المعدة.

إضافة الكمون والليمون، يساعدان على تقليل الانتفاخ وتحفيز العصارات الهاضمة.

الفئات التي يجب أن تتجنب الكشري

ويحذر أخصائي التغذية العلاجية، من تناول الكشري لبعض الفئات، خاصة مرضى السكري، حساسية القمح، والذين يعانون من السمنة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والجلوتين، ما قد يؤثر سلبًا على صحتهم.

تناول الكشري مع أطعمة أخرى

ويشير إلى ضرورة تجنب تناول الكشري مع بعض الأطعمة مثل:

الأرز باللبن، يؤدي الجمع بين السكريات والنشويات إلى انتفاخ المعدة.

كحك العيد، لأنه يسبب ثقلًا على الجهاز الهضمي.

الرنجة، قد تسبب تهيج المعدة إذا تم تناولها مع الكشري دون توازن غذائي.

أفضل توقيت لتناول الكشري

يوضح الخبراء أن أفضل وقت لتناول الكشري هو فترة الظهيرة أو بعد الظهر، حيث يكون الجهاز الهضمي أكثر استعدادًا لمعالجة هذه الوجبة، على عكس تناولها على الريق أو في وقت متأخر من الليل.

كيف تجعل الكشري وجبة صحية؟

لجعل الكشري أكثر صحة، ينصح الخبراء بما يلي: