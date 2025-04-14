شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «رعاية» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 2 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وستكون أحقية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة و الذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، فيما نوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 89.380 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 44.690 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 2 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.وستكون أحقية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة و الذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، فيما نوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.