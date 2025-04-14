الاقتصاد

مجلس إدارة «رعاية» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «رعاية» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 89.380 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 44.690 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 2 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.
وستكون أحقية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة و الذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، فيما نوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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