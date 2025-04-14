شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الخويطر رئيسا لمجلس إدارة «أسلاك».. ورشيد بن عوين نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، تعيين خالد الخويطر رئيسا لمجلس الإدارة، ود. رشيد بن عوين نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 8 أبريل الحالي، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته المقبلة التي تبدأ من 10 أبريل وتنتهي في 9 أبريل 2028، لمدة 3 سنوات.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة محمد السليمان، وعضوية كل من عبدالله العريفي، ويوسف المطلق.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة عبدالعزيز العويس، وعضوية كل من: خالد الخويطر، وتركي القريني.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة يوسف المطلق، وعضوية كل من: خالد الكنهل، وعبدالله الدوسري، ونبيل الأمير.
ووافق المجلس على تعيين نبيل الأمير أمينا لسر مجلس إدارة الشركة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 8 أبريل الحالي، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته المقبلة التي تبدأ من 10 أبريل وتنتهي في 9 أبريل 2028، لمدة 3 سنوات.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة محمد السليمان، وعضوية كل من عبدالله العريفي، ويوسف المطلق.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة عبدالعزيز العويس، وعضوية كل من: خالد الخويطر، وتركي القريني.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة يوسف المطلق، وعضوية كل من: خالد الكنهل، وعبدالله الدوسري، ونبيل الأمير.
ووافق المجلس على تعيين نبيل الأمير أمينا لسر مجلس إدارة الشركة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.