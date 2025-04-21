فن ومشاهير

محمد رمضان يظهر بالشيشة بمهرجان كوتشيلا في أمريكا.. صور

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  • محمد رمضان يظهر بالشيشة بمهرجان كوتشيلا في أمريكا.. صور 1/8
  • محمد رمضان يظهر بالشيشة بمهرجان كوتشيلا في أمريكا.. صور 2/8
  • محمد رمضان يظهر بالشيشة بمهرجان كوتشيلا في أمريكا.. صور 3/8
  • محمد رمضان يظهر بالشيشة بمهرجان كوتشيلا في أمريكا.. صور 4/8
  • محمد رمضان يظهر بالشيشة بمهرجان كوتشيلا في أمريكا.. صور 5/8
  • محمد رمضان يظهر بالشيشة بمهرجان كوتشيلا في أمريكا.. صور 6/8
  • محمد رمضان يظهر بالشيشة بمهرجان كوتشيلا في أمريكا.. صور 7/8
  • محمد رمضان يظهر بالشيشة بمهرجان كوتشيلا في أمريكا.. صور 8/8

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الإثنين، 21 أبريل 2025 04:21 ص

شهد حفل النجم محمد رمضان  الثاني بمهرجان كوتشيلا، ظهور رمضان بالشيشة مرتديا تاج على أنغام أغنية الملك.

ويأتي الحفل بالتزامن مع طرحه أحدث أغنياته بعنوان "بحب أغيظهم" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حازم إكس، والحان وتوزيع فلسيطين ريمكس، ومكس وماستر نادر حمدي.

وفي سياق مختلف يخوض النجم محمد رمضان، تجربة سينمائية جديدة خلال فيلم أسد الذى يقدمه رمضان بتوقيع المخرج محمد دياب، ومنتظر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليسجل محمد رمضان عودته إلى السينما بهذا الفيلم بعد غيابه العام الماضي، إذ قدم آخر أعماله السينمائية ع الزيرو الذى تم عرضه في أغسطس 2023.

محمد رمضان يقدم خلال أحداث فيلم أسد السينما التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث، وقال رمضان عن هذا الفيلم إنه تم التحضير له خلال في 3 سنين، وبسببه لم يقدم مسلسلات جديدة بسبب حاجة الفيلم إلى التفرغ التام لصعوبته والفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

فيلم أسد من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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