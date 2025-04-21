شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلن استهداف آليات إسرائيلية تخوم حى التفاح شرقى مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، استهداف آليات إسرائيلية تخوم حى التفاح شرقى مدينة غزة.

وأظهرت مشاهد بثتها حماس خروج عناصر القسام من أحد الأنفاق ومهاجمة دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، إذ سُمعت كلمة "ولعت"، فى إشارة إلى إصابة الدبابتين بصورة مباشرة واشتعال النيران فيهما.

كما تم استهداف دبابة إسرائيلية ثالثة من وسط أحد المنازل المدمرة وإصابتها كذلك عبر قذيفة مضادة للدروع.

والأربعاء الماضي، أعلنت كتائب القسام استهداف 3 دبابات من طراز "ميركافا 4″ بقذائف "الياسين 105" خلال توغلها شرقى حى التفاح فى الساعات الـ24 الماضية.

وكذلك، أعلنت القسام تمكّن مقاتليها من تنفيذ كمين مركب ضد قوة إسرائيلية متوغلة فى منطقة جبل الصورانى شرق حى التفاح، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وهذه الصور الأولى من نوعها التى تبثها القسام لمعارك غزة، منذ استئناف إسرائيل الحرب على قطاع غزة، عقب تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذى أبرمته مع المقاومة الفلسطينية فى ينايرالماضي.