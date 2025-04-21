شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات يفضل تجنبها فى شم النسيم.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يظل الفسيخ جزءًا أساسيًا من احتفالات شم النسيم بالنسبة لكثير من الناس. لذلك فهناك بعض المشروبات التي قد تساعد في التخفيف من هذه المشاكل منها الماء الذى يجب تناوله بكميات تتراوح بين 2-3 لترات لضمان ترطيب الجسم طوال يوم شم النسيم والوقاية من الجفاف، بالإضافة إلى المساعدة في التخلص من الأملاح وإزالة السموم وأخرى يجب عدم تناولها.

وفى التقرير التالى نتعرف على المشروبات التي يُفضل تجنبها فى شم النسيم:

1- المشروبات الغازية التي تُسبب الانتفاخات والغازات في المعدة خاصة بعد تناول الأسماك المملحة .

‎2-المشروبات الساخنة المحتوية على الكفايين وذلك لتجنب أثارها السلبية مثل إرتفاع ضغط الدم وإضطرابات النوم وزيادة الشعور بالعطش .

‎3-المشروبات المحلاة بالسكر الزائد التي قد تُسبب زيادة في الوزن و تُؤثرعلى صحة الأسنان إلى جانب المشروبات الباردة جداً أو المثلجة التي قد تُحدث صدمة للمعدة وتؤثر سلباً على عملية الهضم .

