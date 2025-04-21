شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال فيلم Avengers: Doomsday المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أنه سيتم الإعلان عن المزيد من أبطال فيلم Avengers: Doomsday المنتظر قريبًا، ولكن في الوقت الحالي، إليكم جميع الممثلين الذين تم تأكيد ظهورهم حاليًا: