شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال فيلم Avengers: Doomsday المنتظر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوضح كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أنه سيتم الإعلان عن المزيد من أبطال فيلم Avengers: Doomsday المنتظر قريبًا، ولكن في الوقت الحالي، إليكم جميع الممثلين الذين تم تأكيد ظهورهم حاليًا:
- روبرت داوني جونيور (Doctor Doom)
- كريس هيمسورث (Thor)
- فانيسا كيربي (Sue Storm)
- أنتوني ماكي (Captain America)
- سيباستيان ستان (Bucky Barnes)
- ليتيتيا رايت (Shuri/Black Panther)
- بول رود (Ant-Man)
- وايت راسل (John Walker/U.S. Agent)
- تينوش هويرتا ميخيا (Namor)
- إيبون موس-باتخراتش (Ben Grimm/Thing)
- سيمو ليو (Shang-Chi)
- فلورنس بوج (Yelena Belova)
- كيلسي جرامر (Hank McCoy/Beast)
- لويس بولمان (Sentry)
- داني راميريز (Joaquín Torres / Falcon)
- جوزيف كوين (Johnny Storm)
- ديفيد هاربور (Red Guardian)
- وينستون ديوك (M’Baku)
- هانا جون-كامين (Ghost)
- توم هيدلستون (Loki)
- باتريك ستيوارت (Charles Xavier / Professor X)
- إيان ماكيلين (Magneto)
- آلان كامينج (Nightcrawler)
- ريبيكا رومين (Mystique)
- جيمس مارسدن (Cyclops)
- تشانينج تاتوم (Gambit)
- بيدرو باسكال (Mister Fantastic)
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