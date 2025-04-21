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تعرف على أبطال فيلم Avengers: Doomsday المنتظر

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تعرف على أبطال فيلم Avengers: Doomsday المنتظر

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القاهرة - سامية سيد - أوضح كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أنه سيتم الإعلان عن المزيد من أبطال فيلم Avengers: Doomsday المنتظر قريبًا، ولكن في الوقت الحالي، إليكم جميع الممثلين الذين تم تأكيد ظهورهم حاليًا:

  • روبرت داوني جونيور (Doctor Doom)
  • كريس هيمسورث (Thor)
  • فانيسا كيربي (Sue Storm)
  • أنتوني ماكي (Captain America)
  • سيباستيان ستان (Bucky Barnes)
  • ليتيتيا رايت (Shuri/Black Panther)
  • بول رود (Ant-Man)
  • وايت راسل (John Walker/U.S. Agent)
  • تينوش هويرتا ميخيا (Namor)
  • إيبون موس-باتخراتش (Ben Grimm/Thing)
  • سيمو ليو (Shang-Chi)
  • فلورنس بوج (Yelena Belova)
  • كيلسي جرامر (Hank McCoy/Beast)
  • لويس بولمان (Sentry)
  • داني راميريز (Joaquín Torres / Falcon)
  • جوزيف كوين (Johnny Storm)
  • ديفيد هاربور (Red Guardian)
  • وينستون ديوك (M’Baku)
  • هانا جون-كامين (Ghost)
  • توم هيدلستون (Loki)
  • باتريك ستيوارت (Charles Xavier / Professor X)
  • إيان ماكيلين (Magneto)
  • آلان كامينج (Nightcrawler)
  • ريبيكا رومين (Mystique)
  • جيمس مارسدن (Cyclops)
  • تشانينج تاتوم (Gambit)
  • بيدرو باسكال (Mister Fantastic)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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