شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يُكذب إسرائيل حول مجزرة المسعفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما أعلنت إسرائيل أن واقعة مقتل المسعفين قد شابتها إخفاقات ومخالفات، علّق الهلال الأحمر الفلسطينى.

فقد استنكرت المنظمة، ما قالت إنه كذب الجيش الإسرائيلى فى تقريره بشأن مقتل 15 مسعفا بنيران جنوده في قطاع غزة في مارس الماضى.

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وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر نبال فرسخ في رام الله بالضفة الغربية، إنه "ما دام الكذب سيد الموقف في التقرير فهو باطل وغير مقبول"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

كما أكدت أن التقرير الإسرائيلي يحتوي على تبرير للقتل، وتحميل المسؤولية عن الموضوع لخطأ شخصي فى قيادة الميدان، مشددة على أن الحقيقة غير ذلك.

أتى هذا بعدما كشفت الجيش الإسرائيلى عن تفاصيل جديدة حول ملابسات مقتل المسعفين قرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد بأنه تحقيقاً أجراه في واقعة مقتل 15 من العاملين بالإغاثة في غزة، الشهر الماضي، قائلاً إن الواقعة شابتها "إخفاقات مهنية متعددة، ومخالفات للأوامر، وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل".

كما أقر بفشله في "الإبلاغ الكامل" عن الحادث، معلنا عزل الضابط المسؤول عن الواقعة.

وجاء في ملخص تحقيق نشره الجيش "حدد الفحص عدة إخفاقات مهنية، وانتهاكات للأوامر، وفشلا في الإبلاغ الكامل عن الحادث".

كذلك أضاف "سيُعزل نائب قائد كتيبة الاستطلاع في وحدة جولاني من منصبه بسبب مسؤوليته كقائد ميداني، ولتقديمه تقريرا غير مكتمل وغير دقيق خلال جلسة التقييم بعد الحدث".

يذكر أن، 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص كانوا قتلوا في 23 مارس، ودُفنوا في قبر ضحل، حيث عُثر على جثثهم بعد أسبوع من قبل مسؤولين من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان الجيش الإسرائيلي زعم في البداية أنه فتح النار على مركبات اقتربت على نحو "مريب" من موقعه في الظلام من دون أنوار أو علامات.

وأضاف أنه قتل 9 مسلحين من حركتي حماس والجهاد كانوا يتنقلون في مركبات تابعة للهلال الأحمر الفلسطينى.

لكن الهلال الأحمر الفلسطينى نشر تسجيلا مصورا مصدره الهاتف المحمول لأحد القتلى يظهر أن المسعفين كانوا يرتدون زيهم المميز في سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء تحمل شعارات واضحة وأنوارها مضاءة وهم يتعرضون لإطلاق النار من الجنود.

كما قال مسعف في الهلال الأحمر الفلسطيني يدعى منذر عابد هو الناجي الوحيد من الواقعة، إنه رأى جنودا يفتحون النار على مركبات طوارئ تحمل علامات واضحة.