وزارة التجارة الصينية: لن نقبل أي اتفاق بين واشنطن وشركائها التجاريين على حساب مصالحنا

أعلنت السلطات الصينية أنها "تعارض بشدة" إبرام دول أخرى صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب بكين، محذرة من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" ضدها.

وبينما فرضت واشنطن تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم دول العالم، فرضت على بكين رسوما إضافية تصل إلى 145% على كثير من السلع. وردّت بكين بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأميركية.

وأكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن "التهدئة لن تجلب السلام، والتنازلات لن تُحترَم". وأضاف أن بلاده "تعارض بشدة توصل أي طرف إلى اتفاق على حساب مصالح الصين".

وشدد على أنه "إذا حصل وضع مماثل، فإن الصين لن تقبله أبدا وستتخذ إجراءات مضادة حازمة في المقابل".

وحذرت وزارة التجارة الصينية في بيانها من أن "السعي وراء المصالح الأنانية الموقتة على حساب مصالح الآخرين سيفشل في نهاية المطاف ويضر بالآخرين".