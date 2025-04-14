شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى البكيرية.. نجاح عملية مرارة لسيدة مصابة بتكيسات وراثية والان نبدء بالتفاصيل

تشخيص الحالة

المتاعبة الدقيقة وإجراء الجراحة

الدمام - شريف احمد - نجح فريق جراحي في مستشفى البكيرية العام أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إجراء عملية جراحية ناجحة لإزالة المرارة لسيدة تبلغ من العمر 56 عامًا، حيث كانت تعاني من آلام مزمنة في منطقة البطن.وأوضح التجمع أن المريضة حضرت إلى قسم العيادات الخارجية، حيث كانت تعاني من آلام مزمنة في منطقة البطن بالإضافة إلى مرض وراثي يتمثل في تكيسات على الكبد والكلى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وفشل كلوي مع مرور الوقت، وقد أجري لها على الفور الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الأشعة التلفزيونية والتحاليل الدموية لوظائف الكبد والكلى.وأشار إلى أن الفحوصات أظهرت ارتفاعًا في وظائف الكبد والكلى، ووجود حصوات في المرارة وتكيسات متعددة على الكبد والكلى، وبعد تقييم الحالة قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة بالمنظار لاستئصال المرارة دون التأثير على الكبد.ونوّه التجمع إلى أن العملية التي استغرقت حوالي ساعة تكللت بالنجاح - ولله الحمد - وقد خرجت المريضة من المستشفى بعد تماثلها للشفاء مع المتابعة في العيادات الخارجية.