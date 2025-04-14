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مستشفى البكيرية.. نجاح عملية مرارة لسيدة مصابة بتكيسات وراثية

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اليوم - القصيم 0 تبليغ

  • مستشفى البكيرية.. نجاح عملية مرارة لسيدة مصابة بتكيسات وراثية 1/2
  • مستشفى البكيرية.. نجاح عملية مرارة لسيدة مصابة بتكيسات وراثية 2/2

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الدمام - شريف احمد - نجح فريق جراحي في مستشفى البكيرية العام أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إجراء عملية جراحية ناجحة لإزالة المرارة لسيدة تبلغ من العمر 56 عامًا، حيث كانت تعاني من آلام مزمنة في منطقة البطن.

تشخيص الحالة

وأوضح التجمع أن المريضة حضرت إلى قسم العيادات الخارجية، حيث كانت تعاني من آلام مزمنة في منطقة البطن بالإضافة إلى مرض وراثي يتمثل في تكيسات على الكبد والكلى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وفشل كلوي مع مرور الوقت، وقد أجري لها على الفور الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الأشعة التلفزيونية والتحاليل الدموية لوظائف الكبد والكلى.

المتاعبة الدقيقة وإجراء الجراحة

وأشار إلى أن الفحوصات أظهرت ارتفاعًا في وظائف الكبد والكلى، ووجود حصوات في المرارة وتكيسات متعددة على الكبد والكلى، وبعد تقييم الحالة قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة بالمنظار لاستئصال المرارة دون التأثير على الكبد.
ونوّه التجمع إلى أن العملية التي استغرقت حوالي ساعة تكللت بالنجاح - ولله الحمد - وقد خرجت المريضة من المستشفى بعد تماثلها للشفاء مع المتابعة في العيادات الخارجية.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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